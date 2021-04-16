Пленарное заседание Верховной Рады IX созыва начнется 16 апреля в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Планируется, что на пленарном заседании депутаты рассмотрят ряд важных вопросов и изменений в украинское законодательство. В частности чиновники рассмотрят во втором чтении проект закона об исчислении времени в Украине.

Также депутаты планируют обсудить изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

В то же время чиновники намерены рассмотреть изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.

Также на повестке дня ряд других вопросов — усиление ответственности в сфере охраны культурного наследия, защита детей от наблюдения за охотой, реализация принципов академической доброчестности.

Электронный паспорт

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который приравнивает действие электронных паспортов к бумажному формату документа.

Согласно закону, на законодательном уровне можно показать электронный паспорт для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок, а также во время финансовых операций.