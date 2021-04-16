В Киеве на месяц отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях. Это сделали, учитывая, что из-за карантина многие люди работают из дома.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга. По его словам, гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая. То есть к тому времени горячую воду в домах киевлян не будут отключать.
— В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно мы начинали их сразу после завершения отопительного сезона. Но власть учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционное обучение в школах и то, что многие киевляне работают из дома, — сообщил мэр.
Также Виталий Кличко добавил, что в Киеве уже завершился отопительный сезон и от подачи тепла отключили все жилые дома. Но в больницах, детских садах и школах отопление отключают по индивидуальным заявкам.
Карантин в Киеве
На днях в Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля. Поэтому транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.
Также в столице закрыты школы и детсады, а заведения общественного питания работают на вынос и доставку.
Все предприятия и компании по возможности перевели работников на удаленную работу.