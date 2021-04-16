PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Воду в домах киевлян не будут отключать до начала мая — Кличко

В Киеве на месяц отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях. Это сделали, учитывая, что из-за карантина многие люди работают из дома.

вода з під крану

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга. По его словам, гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая. То есть к тому времени горячую воду в домах киевлян не будут отключать.

— В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно мы начинали их сразу после завершения отопительного сезона. Но власть учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционное обучение в школах и то, что многие киевляне работают из дома, — сообщил мэр.

Также Виталий Кличко добавил, что в Киеве уже завершился отопительный сезон и от подачи тепла отключили все жилые дома. Но в больницах, детских садах и школах отопление отключают по индивидуальным заявкам.

Читайте
Киев введет дополнительные карантинные ограничения на Пасху

Карантин в Киеве

На днях в Киеве продлили жесткий карантин до 30 апреля. Поэтому транспорт будет работать исключительно по спецпропускам.

Также в столице закрыты школы и детсады, а заведения общественного питания работают на вынос и доставку.

Все предприятия и компании по возможности перевели работников на удаленную работу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка