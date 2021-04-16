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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Воду у будинках киян не відключатимуть до початку травня – Кличко

У Києві на місяць відтермінували початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Це зробили, враховучи те, що через карантин багато людей працюють з дому.

вода з під крану

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу. За його словами, гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня. Тобто до того часу гарячу воду у будинках киян не відключатимуть.

– Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай ми розпочинали їх одразу після завершення опалювального сезону. Але влада зважає на продовження суворих карантинних обмежень, дистанційне навчання у школах і те, що багато киян працюють з дому, – повідомив мер.

Також Віталій Кличко додав, що у Києві вже завершився опалювальний сезон і від подачі тепла відключили всі житлові будинки. Але у лікарнях, дитячих садочках та школах опалення відключають за індивідуальними заявками.

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Карантин у Києві

Днями у Києві продовжили жорсткий карантин до 30 квітня. Тому транспорт працюватиме винятково за спецперепустками.

Також у столиці закриті школи та дитсадки, а заклади громадського харчування працюють на виніс та доставку.

Усі підприємства і компанії за можливості перевели працівників на віддалену роботу.

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