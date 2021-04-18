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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Україна підтримала рішення Чехії вислати дипломатів РФ

Україна підтримала рішення Чехії вислати 18 дипломатів РФ через причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Посольство Росії в Чехії_18.04.2021

– Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання, – написав у Twitter міністр МЗС.

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетице в 2014 році.

Згідно з заявою, російські дипломати мають 48 годин, щоб покинути територію Чехії.

Загалом у посольстві РФ у Празі працюють понад 130 співробітників.

У ніч на 18 квітня семеро активістів облили кетчупом стіну посольства Росії в Чехії. Таким чином вони хотіли вшанувати пам’ять двох жертв вибуху в комплексі боєприпасів у Врбетице, в якому нібито брали участь представники російської спецслужби.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: forum24.cz 

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