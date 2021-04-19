Самая большая угроза с 2015 года: Аваков рассказал о стягивании войск РФ

РФ активно наращивает войска возле украинской границы. Это самая большая угроза с 2015 года. Однако сейчас Украина готова к защите от возможного вторжения России.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Ми рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и вооруженные силы, но одновременно — мы полностью готовы защищать наши рубежи, — сказал он.

19 апреля Аваков инспектирует подразделения системы МВД на Донбассе. По его словам, инспекция проходит по всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

— С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил возле наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза, — добавил Аваков.

В то же время министр подчеркнул, что Украина уже не первый год находится под давлением “российского бешеного пса”.

— Будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики, — заверил чиновник.

Он добавил, что хотя украинцы рассчитывают на дипломатическое урегулирование, но наши бойцы все равно полностью готовы к обороне.

Недавно, Аваков призвал ветеранов добровольческих батальонов быть готовыми к мобилизации в случае вторжения России.

Министр попросил украинцев снова объединиться и встать на защиту родной земли.