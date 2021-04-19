Найбільша загроза з 2015 року: Аваков розповів про стягування військ РФ

РФ активно нарощує війська біля українського кордону. Це найбільша загроза з 2015 року. Однак зараз Україна готова до захисту від можливого вторгнення Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці і збройні сили, але одночасно – ми повністю готові захищати наші рубежі, – сказав він.

19 квітня Аваков інспектує підрозділи системи МВС на Донбасі. За його словами, інспекція проходить по всій лінії фронту в Донецькій і Луганській областях.

– З 2015 року – це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза, – додав Аваков.

Водночас міністр наголосив, що Україна вже не перший рік перебуває під тиском “російського скаженого пса”.

– Будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, незалежно від того, як поведуть себе іноземні політики, – запевнив чиновник.

Він додав, що хоч українці розраховують на дипломатичне врегулювання, та наші бійці все одно повністю готові до оборони.

Нещодавно, Аваков закликав ветеранів добровольчих батальйонів бути готовими до мобілізації на випадок вторгнення Росії.

Міністр попросив українців знову об’єднатися і стати на захист рідної землі.