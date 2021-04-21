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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

За 15 років кількість жінок у STEM в Канаді зросла втричі – Лариса Ґаладза на STEM is FEM

За 15 років кількість жінок у STEM в Канаді зросла втричі – Лариса Ґаладза на STEM is FEM

STEM is FEM познайомив українських дівчат із фармакологією. Саме цій, напрочуд актуальній сьогодні, дисципліні був присвячений десятий модуль освітнього проекту.

Серед мотивуючих спікерок цього разу в програмі брала участь Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Пані посол наголосила, що у її країні гендерна рівність є ключовою метою, адже рівність жінок та чоловіків у будь-якій галузі призводить до збільшення її продуктивності. 

— Все людство виграє, коли й жінки, і чоловіки беруть участь у розвитку. А STEM – це ключова сфера. З 2005 року Канада докладає великі зусилля, щоб підвищити кількість жінок у STEM.

З того часу їхня кількість зросла у три рази, але навіть попри це жінки все ще не складають навіть 30% від загальної кількості представників технічних спеціальностей. До 2030 року плануємо досягти цих 30%, – розповіла пані Лариса.

Мотиваційні спікерки STEM is FEM не тільки вчать слухачок плекати гендерну рівність та обирати спеціальність, попри соціальні упередження та стереотипи, а також діляться лайфхаками власного успіху.

Креативна директорка агентства стратегічних комунікацій TRUMAN, співавторка англомовного новинного проекту KYIV NOT KIEV Тетяна Гайдук порадила дівчатам старатися якомога швидше обирати собі спеціальність, проте й не хвилюватися, якщо усвідомлення не приходить одразу.

— Я зрозуміла, чим хочу займатися, лише у 24 роки. Я вам заздрю, бо якщо ви у такій спільноті, як STEM is FEM, то це значить, що ви вже серйозно над цим задумуєтеся. Прекрасно одразу знати, чого ти хочеш, і такі проекти надають можливість визначитися.

Проте не знати – це теж нормально. Успіх не знає гендерних чи вікових обмежень. Є лише одна універсальна порада: поки ви не визначилися із конкретною спеціальністю – вчіть англійську. У STEM вона особливо важлива, – говорить пані Тетяна.

Ініціатор STEM is FEM, інвестор Сергій Токарєв зауважив, що цей модуль був для нього особливим, адже питання здоров’я для нього дуже близькі. 

— Показати, що фармакологія – галузь, яка доступна як чоловікам, так і жінкам – це найкраща інвестиція у майбутнє. Це інвестиція у здорове суспільство. Гендерна рівність дійсно приносить користь кожній галузі.

Багато хто з дівчат вже зараз проявляють неабиякий хист у біології та розумінні того, як працюють ліки. Впевнений, знання та знайомства, отримані на модулі, допоможуть їм впевненіше крокувати до своєї мети стати фармакологами та створювати ліки, що рятуватимуть життя людей, – підкреслив Сергій Токарєв.

Освітній проект STEM is FEM

STEM is FEM – соціальний освітній проект, покликаний мотивувати українських школярок обирати STEM-спеціальності. В рамках проекту проводяться численні безкоштовні освітні заходи: навчальні модулі, вебінари, майстер-класи тощо. Дізнатися більше про інші події можна на сайті проекту або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.

До цієї сфери залучене дуже широке коло спеціалістів – від техніків, які створюють фармакологічне обладнання, та біологів і хіміків, що розробляють ліки у лабораторіях, до маркетологів, які розробляють обгортки та проводять рекламні кампанії медикаментів.

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