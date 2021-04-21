Президент Украины Владимир Зеленский надеется в ближайшее время возобновить полноценную работу международного аэропорта Ужгород.

Для этого глава государства попросил премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера помочь заключению сделки о совместном погранично-таможенномконтроле между странами.

– Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой, – отметил во время телефонного разговора с Эдуардом Хегером президент Украины.

Кроме того, во время разговора с главой правительства Словакии Владимир Зеленский отметил, что на украинском-словацкой границе уменьшились очереди.

Авиасообщение с Ужгородом

В июне авиакомпания Windrose airlines запустит регулярные авиарейсы по маршрутам Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Ужгород, Черновцы и Кривой Рог пополнят перечень аэропортов, с которыми компания ранее уже установила внутреннее авиасообщение. Речь идет о Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Херсоне и Николаеве.

Подробнее об авиасообщении с Ужгородом читайте в материале Фактов ICTV.