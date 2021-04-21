Президент України Володимир Зеленський сподівається найближчим часом відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту Ужгород.

Задля цього глава держави попросив прем’єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Хегера посприяти укладенню угоди про спільний прикордонно-митний контроль між країнами.

– Важливо налагодити спільний прикордонний і митний контроль зі Словаччиною. Це також допоможе нам у боротьбі з контрабандою, – наголосив під час телефонної розмови з Едуардом Хегером президент України.

Крім того, під час розмови з очільником уряду Словаччини Володимир Зеленський відзначив, що на українсько-словацькому кордоні зменшилися черги.

Авіасполучення з Ужгородом

У червні авіакомпанія Windrose airlines запустить регулярні авіарейси за маршрутами Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг поповнять перелік аеропортів, з якими компанія раніше вже встановила внутрішнє авіасполучення. Йдеться про Львів, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон та Миколаїв.

Детальніше про авіасполечення з Ужгородом читайте в матеріалі Фактів ICTV.