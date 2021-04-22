Накануне 35-й годовщины Чернобыльской трагедии Юрий Антипов, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, экс-председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, генерал-майор службы гражданской защиты в отставке, поделился своими воспоминаниями о самой страшной техногенной катастрофе в истории человечества.

– Юрий Федорович, тридцать пять лет назад произошла ядерная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Каковы ее причины и последствия?

– 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 мин. 49 сек. на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции прозвучало два мощных взрыва, в результате которых начался пожар активной зоны уран-графитового реактора РБМК. Разрушение реактора было настолько значительным, что основная часть содержимого активной зоны была выброшена через образовавшийся в здании проем во внешнюю среду.

По оценкам, около 3,5% активности были унесены за пределы промышленной площадки АЭС в виде газовых, паровых и аэрозольных выбросов. В период с 26 апреля по 10 мая 1986 года, когда разрушенный реактор был окончательно заглушен, по официальной информации, в атмосферу было выброшено около 50 МКи радиоактивных веществ (примерно 4% общей активности топлива в реакторе, масса топлива около 190 тонн).

По другим оценкам, из реактора было выброшено от 90 до 100% топлива. Всего, по уточненным оценкам, выброшено 42 МКи наиболее опасного для человека радионуклида йода 131 I, однако основная часть радиоактивных веществ в виде топлива, сплавов и других материалов с высокой удельной массой выпала в пределах промышленной площадки АЭС.

Загрязнена территория площадью 160 тыс. квадратных километров. Больше всего пострадала северная часть Украины, запад России и Беларусь. Радиоактивные выпадения произошли (в той или иной степени) на территории 20 государств.

От радиационного поражения, полученного при тушении возникшего пожара в ночь аварии, погибли 28 человек (шестеро пожарных и 22 сотрудника станции) у 208 – диагностирована лучевая болезнь. Значительная часть населения была эвакуирована из зоны бедствия. В работах по ликвидации последствий катастрофы принимали участие от 600 до 800 тыс. человек (200 тыс. – из России).

Согласно отчету ООН, количество людей, непосредственно или косвенно пострадавших от аварии на ЧАЭС, составляет 9 млн, из них 3-4 млн – дети. Катастрофа стоила Советскому Союзу в три с лишним раза больше, чем суммарный экономический эффект, накопленный в результате работы всех советских АЭС, эксплуатировавшихся в 1954–1990 годах.

Авария оценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от последствий людей, так и по экономическому ущербу. На момент аварии ЧАЭС была самой мощной в СССР.

С технической точки зрения, причиной аварии на станции стало несовершенство конструкции реактора РБМК – 1 000 и несоблюдение правил его эксплуатации персоналом. Запроектная авария в атомной энергетике, если ее не локализовать, быстро перерастает в необратимую радиационную катастрофу. Именно по такому сценарию развивалась Чернобыльская катастрофа. Огромные скорости протекания переходных процессов исключают возможность управления локализацией первых стадий начинающейся катастрофы.

По определению В.И. Вернадского, существует “точка времени”, после которой процесс развивается необратимо и неуправляемо. Для Чернобыльской катастрофы точка времени оценена в 56 секунд. Это практически исключает возможность адекватных действий персонала.

Чернобыльская катастрофа явилась своеобразным тестом на реальную готовность страны к событиям такого масштаба. Она дала примеры высокого профессионализма и патриотизма, одновременно со всей очевидностью продемонстрировав, сколь тяжелы последствия неготовности и неправильных действий властей, особенно в первом – остром – периоде аварии.

– Как развивались события после аварии?

– Председатель Совета Министров Украины А. П. Ляшко был проинформирован об аварии на ЧАЭС в 3 часа ночи 26 апреля 1986 года. Правительство Украины с 26 по 27 апреля подготовило для эвакуации 1100 автобусов, три железнодорожных состава на 1 500 мест и два теплохода. Однако эта инициатива не была реализована.

Только 27 апреля в 12 часов правительственная комиссия приняла решение об эвакуации населения города Припять, хотя уже 26 апреля уровни радиации в отдельных местах достигали десятых долей рентгена в час.

Интенсивность излучения в г. Припять была значительно ниже, чем вокруг города, однако существовала реальная опасность лучевого поражения людей, которые продолжали нормально жить – гуляли с детьми, отмечали свадьбы, все как обычно. Рядом горел реактор, продолжались выбросы в атмосферу радиоактивного йода и других радионуклидов, и никто не знал достоверно, что может произойти еще.

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Фактически эвакуация началась в 14 часов и чуть более чем за три часа было эвакуировано население г. Припять. Из города было вывезено 45 тыс. человек, из них около 17 тыс. детей. Однако более 30 часов времени было потеряно. Людям дали надежду на возвращение, и они могли взять с собой только документы.

Значительно позже стало понятно, что буквально смертельная опасность нависла над городом Припять. Как и все другие города для персонала АЭС, он был расположен на расстоянии 3 км в северо-западном направлении от ЧАЭС. Это давало возможность персоналу в случае аварии в течении 20 мин. самостоятельно прибыть на свои рабочие места.

Облако, образовавшееся после первых взрывов, содержало колоссальное количество радиоактивных аэрозолей. Случилось так, что оно двинулось прямо на город, однако при подходе к Припяти радиоактивная струя разделилась на два потока. Они обошли город с двух сторон, и на его территории осела лишь часть радиоактивных выпадений.

Если бы неразделенное облако “легло” на город, в котором проживало 45 тыс. человек, это привело бы к непоправимым последствиям. Насколько непоправимым – можно судить по поражению леса неподалеку от города, который в короткий срок превратился в печально известный Рыжий лес.

Объем работ был очень большой, задействован огромный людской и экономический потенциал СССР. Ситуация была крайне сложной. Не только разрушительный реактор и территория атомной электростанции, но и вся зона отчуждения была источником радиоактивного заражения. Медлить и принимать половинчатые решения руководителями ликвидации аварии было недопустимо.

– Юрий Федорович, что для вас значит 35-летие Чернобыльской катастрофы?

– Прежде всего память о тех событиях и людях, принимавших в них участие. Цена ликвидации ядерной катастрофы была очень велика, тогда никто не знал, чем все это закончится. В первую очередь, я имею в виду человеческие потери.

– Что вам больше всего запомнилось?

– Необыкновенная стойкость и самоотдача ликвидаторов. Города Припять, Чернобыль и другие населенные пункты, из которых эвакуировали население. Они напоминали города-призраки, особенно в ночное время. На балконах – брошенное белье, в детских песочницах – игрушки… И какая-то жуткая тишина.

И еще поднятие государственного флага СССР над Чернобыльской атомной электростанцией. Основной источник смертельного радиоактивного излучения был полностью блокирован.

– Как, на ваш взгляд, государство относится к ликвидаторам?

– Сегодня в Украине “веет” пустотой, полное безразличие и равнодушие к людским судьбам и государству. Ликвидаторы не стали исключением. Тяжело больные и искалеченные, они ходят по властным кабинетам и доказывают, что им несправедливо начислена пенсия и сняты эти мизерные льготы, нет нормального жилья, лекарства, лечения и т. д. В конце концов, даже достойно похоронить не могут и не хотят. Просто на всю страну хочется закричать: Остановитесь, где ваше сердце, душа, чувство сострадания и совесть?!

Был период, когда чернобыльцам значительно улучшали жилищные условия и медицинское обеспечение. Тогда премьер-министром Украины была Юлия Владимировна Тимошенко. Это тот короткий период, когда государство действительно заботилось о ликвидаторах.

– А какова сегодня роль общественной организации Союз Чернобыль Украины?

– Эта организация в таком виде, как сегодня, давно изжила себя и чернобыльцам не нужна. Глобально и системно проблемами ликвидаторов они практически не занимаются. Необходимы срочные и безотлагательные меры по полной перезагрузке деятельности общественной организации Союз Чернобыль Украины, как в центре, так и на местах.

Десятилетиями там руководят одни и те же люди, которые в силу своего интеллекта и уровня ответственности не понимают основного назначения этой организации. Только бессовестно “обвесили” себя всеми видами наград, и занимаются имитацией бурной деятельности. Это недопустимо. Пусть не обижаются честные и добросовестные участники этих организаций, их там очень мало.

– Вы являетесь автором и соавтором многих книг, одна из которых Чернобыль – наша боль и память…

– Эта книга посвящена ликвидаторам чернобыльской катастрофы, которые не щадили своей жизни ради счастливого будущего своей Родины. К большому сожалению, многих сегодня нет среди нас. Вечная им память. Они никогда жизнью и смертью не торговали. Вечный огонь на солдатских могилах нужен всем живущим. Он напоминает, что за счастье жить на Земле отданы прекрасные молодые жизни.

У каждого человека есть в жизни такие моменты, когда от его выбора зависит, в какую сторону поведет его судьба. Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы сделали выбор, как их деды и отцы – стали на защиту своего народа. Мы с гордостью и честью служили своему Отечеству, не жалея здоровья и жизни. Чернобыль – наша боль и память.