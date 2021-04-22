PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Доллар немного подорожал: курс валют в Украине на 22 апреля

долари

По состоянию на четверг, 22 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28,0576 грн/1$, по сравнению с предыдущим днем американская валюта немного прибавила в цене, тогда курс был 28,0096 грн/1$.

Евро потерял свои позиции, курс в четверг — 33,6986 грн/1€, в среду — 33,7362 грн/1€.

Немного подешевел и польский злотый.

Российский рубль незначительно укрепился.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.04:

  • $1 – 28,0576 грн;
  • €1 – 33,6986 грн;
  • 1 польский злотый – 7,3956 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6548 грн.

Курс на 22 апреля

Читайте
Что будет с курсом валют в Украине до конца года - прогноз Марченко

Курс доллара в Украине

В Минфине Украины считают, что курс украинской гривны до конца года будет относительно стабильным.

Такой прогноз озвучил глава ведомства Сергей Марченко.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка