По состоянию на четверг, 22 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28,0576 грн/1$, по сравнению с предыдущим днем американская валюта немного прибавила в цене, тогда курс был 28,0096 грн/1$.
Евро потерял свои позиции, курс в четверг — 33,6986 грн/1€, в среду — 33,7362 грн/1€.
Немного подешевел и польский злотый.
Российский рубль незначительно укрепился.
Курс валют в Украине от НБУ на 22.04:
- $1 – 28,0576 грн;
- €1 – 33,6986 грн;
- 1 польский злотый – 7,3956 грн;
- 10 российских рублей – 3,6548 грн.
Курс доллара в Украине
В Минфине Украины считают, что курс украинской гривны до конца года будет относительно стабильным.
Такой прогноз озвучил глава ведомства Сергей Марченко.
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