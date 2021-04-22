По состоянию на четверг, 22 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 28,0576 грн/1$, по сравнению с предыдущим днем американская валюта немного прибавила в цене, тогда курс был 28,0096 грн/1$.

Евро потерял свои позиции, курс в четверг — 33,6986 грн/1€, в среду — 33,7362 грн/1€.

Немного подешевел и польский злотый.

Российский рубль незначительно укрепился.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.04:

$1 – 28,0576 грн;

€1 – 33,6986 грн;

1 польский злотый – 7,3956 грн;

10 российских рублей – 3,6548 грн.

Курс доллара в Украине

В Минфине Украины считают, что курс украинской гривны до конца года будет относительно стабильным.

Такой прогноз озвучил глава ведомства Сергей Марченко.

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