Станом на четвер, 22 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28,0576 грн/1$, порівняно з попереднім днем ​​американська валюта трішки додала у ціні, раніше курс був 28,0096 грн/1$.

Євро втратив свої позиції, курс у четвер – 33,6986 грн/1€, у середу – 33,7362 грн/1€.

Трішки здешевшав і польський злотий.

Російський рубль зміцнився незначною мірою.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.04:

$1 – 28,0576 грн;

€1 – 33,6986 грн;

1 польський злотий – 7,3956 грн;

10 російських рублів – 3,6548 грн.

Курс долара в Україні

У Мінфіні України вважають, що курс української гривні до кінця року буде відносно стабільним.

Такий прогноз озвучив очільник відомства Сергій Марченко.

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