Станом на четвер, 22 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28,0576 грн/1$, порівняно з попереднім днем американська валюта трішки додала у ціні, раніше курс був 28,0096 грн/1$.
Євро втратив свої позиції, курс у четвер – 33,6986 грн/1€, у середу – 33,7362 грн/1€.
Трішки здешевшав і польський злотий.
Російський рубль зміцнився незначною мірою.
Курс валют в Україні від НБУ на 22.04:
- $1 – 28,0576 грн;
- €1 – 33,6986 грн;
- 1 польський злотий – 7,3956 грн;
- 10 російських рублів – 3,6548 грн.
Курс долара в Україні
У Мінфіні України вважають, що курс української гривні до кінця року буде відносно стабільним.
Такий прогноз озвучив очільник відомства Сергій Марченко.
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