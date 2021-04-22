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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Долар трішки здорожчав: курс валют в Україні на 22 квітня

долари

Станом на четвер, 22 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 28,0576 грн/1$, порівняно з попереднім днем ​​американська валюта трішки додала у ціні, раніше курс був 28,0096 грн/1$.

Євро втратив свої позиції, курс у четвер – 33,6986 грн/1€, у середу – 33,7362 грн/1€.

Трішки здешевшав і польський злотий.

Російський рубль зміцнився незначною мірою.

Курс валют в Україні від НБУ на 22.04:

  • $1 – 28,0576 грн;
  • €1 – 33,6986 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3956 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6548 грн.

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Детальніше про курс долара в Україні читайте на Фактах ICTV.

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