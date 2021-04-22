Правительство предложило Раде резко увеличить налоги на вредные выбросы

Ставка экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) в Украине может быть увеличена с 10 до 30 грн за тонну.

Эта инициатива содержится в так называемом ресурсном законопроекте №4101-д, который разработан Министерством финансов.

Кроме того, предлагается вдвое повысить налог на выбросы загрязняющих веществ в воду, а первого января каждого года увеличивать его размер еще на 100%.

Предполагается, что этот сбор до 2029 года вырастет в 10 раз.

Правительство рекомендовало депутатам принять соответствующий законопроект в пакете с госбюджетом-2021.

Парламент отказался выносить его на рассмотрение и отправил на доработку в Кабмин.

Если Верховная Рада поддержит документ, он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Растаможка “евроблях”

На прошлой неделе депутаты поддержали законопроект № 4643-д во втором чтении.

Документ предусматривает льготную ставку на растаможку так называемых евроблях.

При этом льготы не будут касаться автомобилей, ввезенных из страны, которая признана Украиной государством-оккупантом.