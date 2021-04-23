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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У КМДА розповіли, коли у школах завершиться навчальний рік

Школярі старша школа

У день традиційного останнього дзвоника відбудеться Зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Про це повідомила директор освіти та науки КМДА Олена Фіданян.

За її словами, через це, у столиці можуть змістити свято останнього дзвоника.

Цьогоріч 28 травня, коли учні всіх українських шкіл традиційно святкували останній дзвоник, відбудеться наймасовіший іспит – ЗНО з математики. Таким чином, УЦОЯО порушили давню традицію проведення свята останнього дзвоника. Адже це свято для випускників шкіл, які цього дня будуть мати шалене навантаження, – сказала вона.

Фіданян додала, що шкільне навчання влітку можуть продовжити, але цього не станеться у столиці.

У Києві не було призупинень чи подовження канікул. Якщо ми й перебували у карантинній зоні, то просто переходили на дистанційну форму навчання й продовжували працювати з дітьми, – повідомила Фіданян.

У 2020 році у Києві понад 16 тис. випускників, однак ЗНО проходитимуть більше абітурієнтів, адже тестування складатимуть також випускники минулих років.

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Скасування ДПА

17 березня МОН скасувало ДПА для учнів 4 та 9 класів. Це зробили через численні прохання батьків та освітян через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.

У документі про освіту в учнів буде напис – звільнена/ий. На думку МОН, таке рішення дозволить організовано завершити навчальний рік.

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