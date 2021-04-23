В регионах красной зоны карантина разрешили продажу аграрных удобрений

В регионах, попавших в красной зоне карантина, разрешили продажу удобрений для аграрной сферы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Отмечается, что разрешение на торговлю посадочным материалом касается цветов и растений.

Зато разрешение на продажу саженцев правительство приняло еще 7 апреля.

По состоянию на пятницу, 23 апреля, в красной зоне карантина находятся одиннадцать областей и Киев.

Красный уровень эпидемиологической опасности тогда, когда в течение трех дней на территории области фиксируют превышение хотя бы двух показателей.

Адаптивный карантин

Начиная с 24 февраля, Украина вернулась к модели адаптивного карантина, которая предусматривает разделение на четыре карантинные зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Комиссия определяет, что в регионе нужно вводить ту или иную зону карантина, если:

загруженность коек в больницах составляет более 50% в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;

показатель роста количества случаев Covid-19 составляет более 10%.

Подробнее об адаптивном карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.