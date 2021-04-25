Украина просит у Германии оружие для защиты от РФ — СМИ

Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках современного вооружения для защиты от вторжения России.
Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники в Украине и Германии.
В частности, Украина запросила компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования и б/у корветы.
Однако не все представители немецкой власти поддерживают предоставление Украине вооружения.
По данным FAZ, министр иностранных дел Германии Хайко Маас негативно относится к этому. А вот министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыта такой идее, так же как и председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген.
В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал ссылку на статью FAZ, а также отметил, что Норберт Реттген поддержал предоставление Украине вооружения.
— Breaking! Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного вооружения! Благодарен Норберту Реттгену, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина, — отметил Мельник.
Также посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине придется возобновить ядерный статус, если Запад не предоставит современное вооружение и не примет в НАТО.
Он подчеркнул, что ради защиты Украины нужна не только солидарность Запада, но и современное вооружение.
Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung