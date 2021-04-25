Україна просить у Німеччині зброю для захисту від РФ – ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання сучасного озброєння для захисту від вторгнення Росії.
Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на свої джерела в Україні та Німеччині.
Зокрема, Україна запросила компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони, обладнання для розмінування та б/у корвети.
Однак не всі представники німецької влади підтримують надання Україні озброєння.
За даними FAZ, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас негативно ставиться до цього. А ось міністр оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер відкрита до такої ідеї, так само як і голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Рьоттген.
Зі свого боку, посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував посилання на статтю FAZ, а також зазначив, що Норберт Рьоттген підтримав надання Україні озброєння.
– Breaking! Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна, – зазначив Мельник.
Також посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україні доведеться відновити ядерний статус, якщо Захід не надасть сучасне озброєння та прийме у НАТО.
Він підкреслив, що заради захисту Україні потрібна не тільки солідарність Заходу, а й сучасне озброєння.
Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung