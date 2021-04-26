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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро подешевели за выходные: курс валют в Украине 26 апреля

інфляція гроші

За выходные в Украине снизилась стоимость евро и доллара. По состоянию на 26 апреля курс доллара в Украине составляет 27,9 грн за единицу. В пятницу, 23 апреля, доллар стоил 28,06 грн.

Стоимость евро снизилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Сейчас евро стоит 33,67 грн за единицу.

Снизилась цена и на польский злотый.

Курс валют НБУ на 26 апреля 2021

  • $ 1 — 27,9 грн;
  • € 1 — 33,67 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

курс валют в Україні 26 квітня

Курс доллара в Украине — прогноз МВФ

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2021 году цена на доллар в Украине будет в пределах 27,98 грн за единицу.

Эксперты утверждают, что в течение 2022-2023 годов стоимость американской валюты может уменьшиться.

Подробнее, каким будет курс доллара в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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