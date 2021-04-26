За выходные в Украине снизилась стоимость евро и доллара. По состоянию на 26 апреля курс доллара в Украине составляет 27,9 грн за единицу. В пятницу, 23 апреля, доллар стоил 28,06 грн.
Стоимость евро снизилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Сейчас евро стоит 33,67 грн за единицу.
Снизилась цена и на польский злотый.
Курс валют НБУ на 26 апреля 2021
- $ 1 — 27,9 грн;
- € 1 — 33,67 грн;
- 1 польский злотый — 7,37 грн;
- 10 российских рублей — 3,73 грн.
Курс доллара в Украине — прогноз МВФ
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2021 году цена на доллар в Украине будет в пределах 27,98 грн за единицу.
Эксперты утверждают, что в течение 2022-2023 годов стоимость американской валюты может уменьшиться.
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