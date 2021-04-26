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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро здешевшали за вихідні: курс валют в Україні 26 квітня

інфляція гроші

За вихідні в Україні знизилася вартість євро та долара. Станом на 26 квітня курс долара в Україні становить 27,9 грн за одиницю. У п’ятницю, 23 квітня, долар коштував 28,06 грн.

Вартість євро знизилася на 14 копійок, порівняно з попереднім банківським днем. Наразі євро коштує 33,67 грн за одиницю.

Знизилася ціна також на польський злотий.

Курс валют НБУ на 26 квітня 2021

  • $1 – 27,9 грн;
  • €1 – 33,67 грн;
  • 1 польський злотий – 7,37 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

курс валют в Україні 26 квітня

Курс долара в Україні – прогноз МВФ

Відповідно до прогнозу Міжнародного валютного фонду, у 2021 році ціна на долар в Україні буде у межах 27,98 грн за одиницю. 

Експерти стверджують, що протягом 2022-2023 років вартість американської валюти може зменшитися.

Детальніше про курс долара в Україні читайте на Фактах ICTV.

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