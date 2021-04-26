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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Украина вышлет российского дипломата — зеркальный ответ на действия РФ

Украина вышлет российского дипломата — зеркальный ответ на действия РФ

Украина вышлет российского дипломата из страны по принципу взаимности.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Объявление дипломата посольства Украины в Москве persona non grata лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной, — отметил Николенко.

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По его словам, ответа от Украины ждать долго не придется.

— В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины, — добавил пресс-секретарь МИД Украины.

Персона нон грата

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины персоной нон грата.

До 30 апреля он должен покинуть территорию страны.

Источник: УНИАН

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