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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

МИД РФ

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины персоной нон грата. До 30 апреля он должен покинуть территорию страны.

Такое решение — ответ Российской Федерации на объявление персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.

Кроме того, Россия предупредила — в случае повторения “враждебных действий” со стороны Украины против российских дипломатов и консулов будут приняты дополнительные меры в отношении сотрудников украинских генеральных консульств, посольства и консульств в России.

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Высылка российского дипломата

17 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило о высылке российского дипломата в Киеве. Старший дипломат посольства РФ должен был в течение нескольких суток покинуть территорию Украины.

Таким образом украинская сторона ответила на задержание на территории РФ сотрудника Генерального консульства в Украине. Его обвинили в шпионаже.

Источник: МИД РФ

Фото: Depositphotos

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