Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины персоной нон грата. До 30 апреля он должен покинуть территорию страны.

Такое решение — ответ Российской Федерации на объявление персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.

Кроме того, Россия предупредила — в случае повторения “враждебных действий” со стороны Украины против российских дипломатов и консулов будут приняты дополнительные меры в отношении сотрудников украинских генеральных консульств, посольства и консульств в России.

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Высылка российского дипломата

17 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило о высылке российского дипломата в Киеве. Старший дипломат посольства РФ должен был в течение нескольких суток покинуть территорию Украины.

Таким образом украинская сторона ответила на задержание на территории РФ сотрудника Генерального консульства в Украине. Его обвинили в шпионаже.

Источник: МИД РФ