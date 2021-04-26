Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины персоной нон грата. До 30 апреля он должен покинуть территорию страны.
Такое решение — ответ Российской Федерации на объявление персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.
Кроме того, Россия предупредила — в случае повторения “враждебных действий” со стороны Украины против российских дипломатов и консулов будут приняты дополнительные меры в отношении сотрудников украинских генеральных консульств, посольства и консульств в России.
Высылка российского дипломата
17 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило о высылке российского дипломата в Киеве. Старший дипломат посольства РФ должен был в течение нескольких суток покинуть территорию Украины.
Таким образом украинская сторона ответила на задержание на территории РФ сотрудника Генерального консульства в Украине. Его обвинили в шпионаже.
Источник: МИД РФ