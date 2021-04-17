МИД Украины высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве

Старший дипломат посольства России в Киеве в ближайшее время обязан покинуть Украину.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины. Дипломат должен вернуться на родину в течение 72 часов с 19 апреля.

Таким образом министерство ответило на инцидент с консулом Генерального консульства Украины в России Александром Сосонюком.

— Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем предъявленные ему обвинения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия власти Кремля нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях (961) и Венскую конвенцию о консульских сношениях (1963).

По предварительной информации, в МИД РФ высылку российского дипломата из Киева уже назвали “дипломатической местью”.

Задержание консула в России

Вечером 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка.

Его обвинили в шпионаже, а после заявления МИД РФ начали готовить к высылке из страны.

По данным ФСБ, дипломат получал информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов России.

Все, что стоит знать о задержании консула Александра Сосонюка, читайте в материале Фактов ICTV.