С 26 апреля по решению комиссии ТЭБ и ЧС, Львов переходит в желтую зону адаптивного карантина, а ограничения значительно смягчаются.

Мэр города Андрей Садовой сообщил, что отныне разрешено работать всем магазинам, ТРЦ, заведениям общественного питания и учреждениям культуры (с заполненностью на 50%).

С 27 апреля восстанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте, но действовать они будут только с 11.00 до 16.00.

С 5 мая ученики средней и старшей школы вернутся к очному обучению, возобновят внешкольные мероприятия.

— Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с желтой зоной. Но прошу не забывать о здравом смысле. В больницах действительно есть свободные койки. Их будет еще больше, потому что это политика города — увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены. Государственная комиссия своим внеочередным решением не может остановить распространение эпидемии. И мы за один день не стали все здоровыми и защищенными. Поэтому я прошу всех быть осторожными. Избегайте мест скопления людей. Берегите себя и своих близких, — обратился к жителям города Садовой в Facebook.

Карантин в Украине

Львов находился в красной зоне с 25 марта, сейчас там остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой зоне, кроме Львова — Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, а остальные регионы — в оранжевой.

Источник: Львовский городской совет