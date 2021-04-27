По состоянию на 27 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне пока находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.