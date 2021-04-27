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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Гривна укрепилась: курс валют в Украине 27 апреля

Гривна и доллар

Во вторник, 27 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,8558 грн/1$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта немного подешевела, ранее курс был 27,9014 грн/1$.

Евро также упал в стоимости, курс во вторник — 33,6512 грн/1€, в понедельник — 33,6714 грн/1€.

А вот польский злотый вырос в цене.

Российский рубль 27 апреля немного подешевел.

Курс валют НБУ на 27 апреля 2021 года:

  • $1 — 27,8558 грн;
  • €1 — 33,6512 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3837 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7153 грн.

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Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, эксперты прогнозируют, что курс украинской гривны будет относительно стабильным по сравнения с другими иностранными валютами.

Не стоит ждать резких скачков стоимости, в частности по отношению к доллару.

Подробнее о курсе валют в Украине читайте на Фактах ICTV.

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