Во вторник, 27 апреля 2021 года, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,8558 грн/1$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта немного подешевела, ранее курс был 27,9014 грн/1$.
Евро также упал в стоимости, курс во вторник — 33,6512 грн/1€, в понедельник — 33,6714 грн/1€.
А вот польский злотый вырос в цене.
Российский рубль 27 апреля немного подешевел.
Курс валют НБУ на 27 апреля 2021 года:
- $1 — 27,8558 грн;
- €1 — 33,6512 грн;
- 1 польский злотый — 7,3837 грн;
- 10 российских рублей — 3,7153 грн.
Курс валют в Украине
Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, эксперты прогнозируют, что курс украинской гривны будет относительно стабильным по сравнения с другими иностранными валютами.
Не стоит ждать резких скачков стоимости, в частности по отношению к доллару.
Подробнее о курсе валют в Украине читайте на Фактах ICTV.