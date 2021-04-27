У вівторок, 27 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,8558 грн/1$. Порівняно з попереднім днем ​​американська валюта трішки здешевшала, раніше курс був 27,9014 грн/1$.

Курс євро також знизився, ціна у вівторок – 33,6512 грн/1€, у понеділок – 33,6714 грн/1€.

А ось польський злотий додав у вартості.

Російський рубль 27 квітня трішки здешевшав.

Курс валют НБУ на 27 квітня 2021 року:

$1 – 27,8558 грн;

€1 – 33,6512 грн;

1 польський злотий – 7,3837 грн;

10 російських рублів – 3,7153 грн.

Курс валют в Україні

Попри пандемію коронавірусу та карантин, експерти прогнозують, що курс української гривні буде відносно стабільним порівняно з іншими іноземними валютами.

Не варто очікувати різких стрибків вартості, зокрема порівняно з доларом.

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