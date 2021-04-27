У вівторок, 27 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,8558 грн/1$. Порівняно з попереднім днем американська валюта трішки здешевшала, раніше курс був 27,9014 грн/1$.
Курс євро також знизився, ціна у вівторок – 33,6512 грн/1€, у понеділок – 33,6714 грн/1€.
А ось польський злотий додав у вартості.
Російський рубль 27 квітня трішки здешевшав.
Курс валют НБУ на 27 квітня 2021 року:
- $1 – 27,8558 грн;
- €1 – 33,6512 грн;
- 1 польський злотий – 7,3837 грн;
- 10 російських рублів – 3,7153 грн.
Курс валют в Україні
Попри пандемію коронавірусу та карантин, експерти прогнозують, що курс української гривні буде відносно стабільним порівняно з іншими іноземними валютами.
Не варто очікувати різких стрибків вартості, зокрема порівняно з доларом.
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