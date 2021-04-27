PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Гривня зміцнилася: курс валют в Україні 27 квітня

Гривня і долар

У вівторок, 27 квітня 2021 року, Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,8558 грн/1$. Порівняно з попереднім днем ​​американська валюта трішки здешевшала, раніше курс був 27,9014 грн/1$.

Курс євро також знизився, ціна у вівторок – 33,6512 грн/1€, у понеділок – 33,6714 грн/1€.

А ось польський злотий додав у вартості.

Російський рубль 27 квітня трішки здешевшав.

Курс валют НБУ на 27 квітня 2021 року:

  • $1 – 27,8558 грн;
  • €1 – 33,6512 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3837 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7153 грн.

Курс

Читайте
Що буде з курсом валют в Україні до кінця року - прогноз Марченка

Курс валют в Україні

Попри пандемію коронавірусу та карантин, експерти прогнозують, що курс української гривні буде відносно стабільним порівняно з іншими іноземними валютами.

Не варто очікувати різких стрибків вартості, зокрема порівняно з доларом.

Детальніше про курс валют в Україні читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка