Кластеры с добавлением дат могут стать дорожной картой по выполнению Минска — Ермак

Кластеры, которые предложила Франция и Германия, могут стать основой дорожной карты по выполнению Минских соглашений.

Поскольку в них логично расписаны шаги, начиная с пунктов по безопасности, связанных с разминированием, разведением сил, отводом тяжелого вооружения, и заканчивая проведением местных выборов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он объяснил, что кластеры — это не попытка изменить последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей.

— Это сделано в логической последовательности того, что заложено в Минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется. Если стороны примут кластеры, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту, — отметил Ермак.

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Кроме того, руководитель Офиса президента подчеркнул: принципиальная позиция Украины заключается в том, что выборы на Донбассе не могут состояться, пока границу не передали под контроль украинского правительства.

Модернизация Минского формата

Накануне вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует отказываться от Минского формата переговоров.

Поскольку это политико-дипломатические обязательства, взятые в 2014 году. В то же время, по его мнению, Минские договоренности нуждаются в модернизации из-за юридических неточностей.