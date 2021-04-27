Кластери з додаванням дат можуть стати дорожньою картою з виконання Мінська – Єрмак

Кластери, які запропонувала Франція та Німеччина, можуть стати основою дорожньої карти з виконання Мінських угод.

Оскільки у них логічно розписані кроки, починаючи з безпекових пунктів, пов’язаних із розмінуванням, розведенням сил, відведенням важкого озброєння, і завершуючи проведенням місцевих виборів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він пояснив, що кластери – це не спроба змінити послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей.

– Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в Мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться. Якщо сторони приймуть кластери, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися на дорожню карту, – зазначив Єрмак.

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Крім того, керівник Офісу президента вкотре наголосив: принципова позиція України полягає у тому, що вибори на Донбасі не можуть відбутися, поки кордон не передали під контроль українського уряду.

Модернізація Мінського формату

Напередодні віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не планує відмовлятися від Мінського формату перемовин.

Оскільки це політико-дипломатичне зобов’язання, яке було взяте у 2014 році. Водночас, на його думку, Мінські домовленості потребують модернізації через юридичні неточності.