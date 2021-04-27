Persona non grata: Украина высылает российского консула в Одессе

Украина высылает из страны консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

— МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины персоной, — отметили в пресс-службе ведомства.

Консул должен покинуть территорию Украины до 30 апреля.

— В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ, — подчеркнули в МИД.

Дипломатическое напряжение

Дипломатические отношения между Украиной и РФ начали ухудшаться на фоне эскалации ситуации на границе с нашим государством.

Позднее, 17 апреля, стало известно о задержании дипломата Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По версии ФСБ, консул якобы “получал закрытую информацию из баз российских правоохранительных органов”. Впоследствии Соснюка выслали из РФ, и он вернулся в Украину.

В ответ на это 19 апреля МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве персоной нон грата, поскольку его деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Однако 26 апреля Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Украины персоной нон грата. До 30 апреля он должен покинуть территорию страны.

В МИД Украины отметили, что рассматривают такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений.