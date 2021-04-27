Persona non grata: Україна висилає російського консула в Одесі

Україна висилає з країни консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
– МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою, – зазначили у прес-службі відомства.
Консул має залишити територію України до 30 квітня.
– У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь, – наголосили в МЗС.
Дипломатичне напруження
Дипломатичні відносини між Україною та РФ стали більш напруженими на тлі ескалації ситуації на кордоні з нашою державою.
Пізніше, 17 квітня, стало відомо про затримання дипломата Генерального консульства України Олександра Сосонюка. За версією ФСБ, консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”. Згодом Соснюка вислали з РФ, і він повернувся до України.
У відповідь 19 квітня МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ в Києві персоною нон ґрата, бо його діяльність несумісна з дипломатичним статусом.
Проте 26 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило співробітника посольства України персоною нон грата. До 30 квітня він має залишити територію країни.
У МЗС України зазначили, що розглядають такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ.