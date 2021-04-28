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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар и евро немного подешевели: курс валют в Украине 28 апреля

Курс гривні до долара

Национальный банк Украины установил курс доллара на 28 апреля. Так, американская валюта по сравнению с предыдущим днем немного подешевела и стоит 27,77 грн. Ранее курс был 27,8558 грн/$1.

Курс евро на утро 28 апреля также снизился и цена составляет 33,55 грн, во вторник он стоил 33,6512 грн/1€.

Также польский злотый немного потерял свои позиции.

Кроме того, российский рубль немного подешевел.

Курс валют НБУ на 28 апреля 2021 года:

  • $1 — 27,7715 грн;
  • €1 — 33,5577 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3542 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7113 грн.

Курс валют НБУ на 28 апреля 2021 в Украине

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В Минфине Украины считают, что курс украинской гривны до конца 2021 года будет относительно стабильным.

Такой прогноз озвучил глава ведомства Сергей Марченко.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте на Фактах ICTV.

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