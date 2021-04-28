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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Кабмин будет предоставлять льготную ипотеку для переселенцев

Кабмин будет предоставлять льготную ипотеку для переселенцев

Кабмин утвердил порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств от немецкого государственного банка KfW.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 28 апреля.

В 2021 году на это планируется потратить 408,127 млн грн, а в 2022-м — 410,932 млн грн.

Также Кабмин утвердил порядок использования средств госбюджета по программе Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам.

Кабмин будет предоставлять льготную ипотеку для переселенцев

В декабря 2020 года правительство подписало соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении €25,5 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц.

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