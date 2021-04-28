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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Кабмін надаватиме пільгову іпотеку для переселенців

Кабмін надаватиме пільгову іпотеку для переселенців

Кабмін затвердив порядок пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів від німецького державного банку KfW.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 28 квітня.

У 2021 році на це планується витратити 408,127 млн грн, а у 2022-му – 410,932 млн грн.

Також Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету за програмою Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам.

Кабмін надаватиме пільгову іпотеку для переселенців

У грудні 2020 року уряд підписав угоди з німецьким державним банком KfW про надання €25,5 млн на житло для внутрішньо переміщених осіб.

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