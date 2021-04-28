Кабмін надаватиме пільгову іпотеку для переселенців

Кабмін затвердив порядок пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів від німецького державного банку KfW.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 28 квітня.

У 2021 році на це планується витратити 408,127 млн грн, а у 2022-му – 410,932 млн грн.

Також Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету за програмою Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам.

У грудні 2020 року уряд підписав угоди з німецьким державним банком KfW про надання €25,5 млн на житло для внутрішньо переміщених осіб.