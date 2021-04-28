Стало известно, когда в Киеве закончится локдаун. Жесткие карантинные ограничения снимут после 1 мая.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

Отвечая на вопрос, до какого числа локдаун в Киеве, Виталий Кличко также подчеркнул, что отмена жестких ограничений не означает полного снятия всех правил.

Карантин в Киеве

Мэр Киева объявил, какие изменения произойдут в рамках отмены локдауна.

С 1 мая — весь наземный общественный транспорт и метро восстанавливают привычные перевозки пассажиров. Также заработают ТРЦ, рынки, ярмарки, рестораны, бары, спортзалы и фитнес-центры.

С 5 мая — восстановится учебный процесс в образовательных заведениях столицы. Также запустят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

В то же время послабления не отменяют обязательный масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах.

Виталий Кличко заверил, что для контроля за соблюдением карантина будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и Муниципальной охраны.

Локдаун в Киеве 2021

Напомним, локдаун в Киеве ввели 5 апреля.

В столице серьезно изменились правила пользования общественным транспортом, школы и детсады были закрыты.

Все развлекательные и культурные заведения, ТРЦ, спортзалы также временно прекратили свою работу.

Заведения общественного питания работали только на вынос или доставку.