Вербное воскресенье и Пасха в Киеве: какие ограничения будут действовать в церквях

Мэр Виталий Кличко рассказал об ограничениях в праздновании Вербного воскресенья и Пасхи во время локдауна в Киеве.

— Это очень рискованный момент для эпидемической ситуации в столице. Важно, чтобы следствием праздника не стала беда от болезни, — отметил Виталий Кличко.

КГГА советует проводить богослужения в онлайн-режиме или же придерживаться жестких правил во время службы в церквях.

В частности, речь идет о таких ограничениях:

обязательная дезинфекция помещения;

обязательный масочный режим;

ограничение количества посетителей — один человек на 10 м.кв;

температурная проверка на входе.

Виталий Кличко призвал граждан быть сознательными и не относиться легкомысленно к угрозам коронавируса.

Он напомнил, что только за последнюю неделю от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 265 киевлян.

— В большинстве случаев пациенты имели сердечно-сосудистые болезни, диабет и избыточный вес. Важной причиной также является запоздалое обращение к врачам, — уточнил Виталий Кличко.

Когда Киев выйдет из красной зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может выйти из красной зоны уже 30 апреля.

По его словам, это зависит от соблюдения карантина.

Степанов также призвал не собираться большими компаниями на майские праздники, а провести эти дни дома.

Коронавирус министр сравнил с атеистом, которому все равно, что людям нужно праздновать Пасху.