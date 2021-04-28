Стало відомо, коли в Києві закінчиться локдаун. Жорсткі карантинні обмеження знімуть після 1 травня.
Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста.
Відповідаючи на запитання, до якого числа локдаун в Києві, Віталій Кличко також зауважив, що скасування жорстких обмежень не означає повне зняття усіх правил.
Карантин у Києві
Мер Києва оголосив, які зміни відбудуться в рамках скасування локдауну.
З 1 травня – весь наземний громадських транспорт та метро відновлюють звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.
З 5 травня – відновиться навчальний процес в освітніх закладах столиці. Також запустять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Водночас послаблення не скасовують обов’язкового маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.
Віталій Кличко запевнив, що будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони для контролю за дотриманням карантину.
Локдаун в Києві 2021
Нагадаємо, локдаун в Києві запровадили 5 квітня.
У столиці серйозно змінилися правила користування громадським транспортом, школи і дитсадки було зачинено.
Усі розважальні та культурні заклади, ТРЦ, спортзали також тимчасово припинили свою роботу.
Заклади громадського харчування працювали лише на виніс або доставку.