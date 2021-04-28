Стало відомо, коли в Києві закінчиться локдаун. Жорсткі карантинні обмеження знімуть після 1 травня.

Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста.

Відповідаючи на запитання, до якого числа локдаун в Києві, Віталій Кличко також зауважив, що скасування жорстких обмежень не означає повне зняття усіх правил.

Карантин у Києві

Мер Києва оголосив, які зміни відбудуться в рамках скасування локдауну.

З 1 травня – весь наземний громадських транспорт та метро відновлюють звичне перевезення пасажирів. Також запрацюють ТРЦ, ринки, ярмарки, ресторани, бари, спортзали і фітнес-центри.

З 5 травня – відновиться навчальний процес в освітніх закладах столиці. Також запустять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Водночас послаблення не скасовують обов’язкового маскового режиму та соціального дистанціювання у громадських місцях.

Віталій Кличко запевнив, що будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони для контролю за дотриманням карантину.

Локдаун в Києві 2021

Нагадаємо, локдаун в Києві запровадили 5 квітня.

У столиці серйозно змінилися правила користування громадським транспортом, школи і дитсадки було зачинено.

Усі розважальні та культурні заклади, ТРЦ, спортзали також тимчасово припинили свою роботу.

Заклади громадського харчування працювали лише на виніс або доставку.