С 1 мая в Киеве закончится карантин и будут сняты жесткие ограничения. В частности, в городе откроют весь общественный транспорт.

Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы.

Поэтому 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро в Киеве возобновят перевозки пассажиров в обычном режиме. Людям больше не нужно будет иметь при себе специальный пропуск.

Однако, по словам мэра столицы Виталия Кличко, ослабления не касаются масочного режима и социального дистанцирования в общественных местах.

Карантин в Киеве

Локдаун в столице Украины ввели 5 апреля 2021 года.

В городе действовали жесткие карантинные ограничения относительно пользования общественным транспортом. Необходимо было иметь спецпропуск, который проверяли правоохранители и дежурные на станции метрополитена.

В то же время школы и детсады были закрыты. Все развлекательные и культурные заведения, ТРЦ, спортзалы также временно прекратили свою работу.

Заведения общественного питания работали только навынос.

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