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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Заседание СНБО может пройти 30 апреля — Верещук

рнбо

Заседание Совета национальной безопасности и обороны может пройти в пятницу, 30 апреля.

Об этом сообщила народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук. По ее мнению, главной темой обсуждения будет вопрос безопасности.

— Я думаю, что первым и главным вопросом будет ситуация с безопасностью. Как вы понимаете, Россия, на самом деле, только в информационном поле отошла. Поскольку наблюдается определенное развертывания войск (российских — Ред.): особенно на южном направлении, особенно в Крыму, — заявила она журналистам.

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Заседание СНБО

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать СНБО после поездки к админгранице с оккупированным Крымом.

Также он провел совещание в Херсонской области, во время которого обсуждали ситуацию с безопасностью на административной границе с аннексированным Россией Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Его участники обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Фото: Офис президента

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