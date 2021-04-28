Заседание Совета национальной безопасности и обороны может пройти в пятницу, 30 апреля.

Об этом сообщила народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук. По ее мнению, главной темой обсуждения будет вопрос безопасности.

— Я думаю, что первым и главным вопросом будет ситуация с безопасностью. Как вы понимаете, Россия, на самом деле, только в информационном поле отошла. Поскольку наблюдается определенное развертывания войск (российских — Ред.): особенно на южном направлении, особенно в Крыму, — заявила она журналистам.

Заседание СНБО

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать СНБО после поездки к админгранице с оккупированным Крымом.

Также он провел совещание в Херсонской области, во время которого обсуждали ситуацию с безопасностью на административной границе с аннексированным Россией Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Его участники обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.