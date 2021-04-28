Засідання Ради національної безпеки і оборони може відбутися у п’ятницю, 30 квітня.

Про це повідомила народний депутат від партії Слуга народу Ірина Верещук. На її думку, головною темою обговорення буде питання безпеки.

– Я думаю, що першим і головним питанням буде ситуація з безпекою. Як ви розумієте, Росія, насправді, тільки в інформаційному полі відійшла. Оскільки спостерігається певне розгортання військ (російських, – Ред): особливо на південному напрямку, особливо у Криму, – заявила вона журналістам.

Засідання РНБО

27 квітня президент України Володимир Зеленський доручив скликати РНБО після поїздки до адмінмежі з окупованим Кримом.

Також він провів нараду в Херсонській області, під час якої обговорювали безпекову ситуацію на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Його учасники обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.