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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Зеленский уволил посла Украины в Австрии, назначил в Ирландии, Монако и Сенегале

Зеленский уволил посла Украины в Австрии, назначил в Ирландии, Монако и Сенегале

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Об этом говорится в указе президента Украины №176/2021 от 28 апреля.

— Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия.

На должность посла в Австрии Щерба был назначен 17 ноября 2014 года.

В указе №177/2021 Зеленский назначил послом в Княжестве Монако посла во Франции Вадима Омельченко. В указе президента №178/2021 говорится о назначении чрезвычайным и полномочным послом в Республике Ирландия Ларисы Герасько.

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Также указом №179/2021 был назначен посол Украины в Республике Сенегал. Им стал Юрий Пивоваров.

Назначение посла Украины в США

В феврале этого года Оксана Маркарова стала послом Украины в США. Указ о ее назначении подписал Владимир Зеленский.

По словам президента, у ее кандидатуры было три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Источник: Офис президента

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