Зеленський звільнив посла України в Австрії, призначив в Ірландії, Монако та Сенегалі

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Про це йдеться в указі президента України №176/2021 від 28 квітня.

— Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія.

На посаду посла в Австрії Щерба був призначений 17 листопада 2014 року.

В указі №177/2021 Зеленський призначив послом у Князівстві Монако посла у Франції Вадима Омельченка. В указі президента №178/2021 йдеться про призначення надзвичайним і повноважним послом у Республіці Ірландія Лариси Герасько.

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Також указом №179/2021 було призначено посла України у Республіці Сенегал. Ним став Юрій Пивоваров.

Призначення посла України у США

У лютому цього року Оксана Маркарова стала послом України у США. Указ про її призачення підписав Володимир Зеленський.

За словами президента, її кандидатура мала три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.