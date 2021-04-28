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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Сделаю министром образования: Кива об увольнении научного руководителя с работы

Ілля Кива

С работы уволили научного руководителя народного депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Ильи Кивы — Владимира Гурковского. Он помогал парламентарию с диссертацией по госуправлению.

Об этом сказал сам народный избранник в комментарии журналистам.

— Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу, — заявил он.

По словам Кивы, научного руководителя уволили 28 апреля.

— Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования, — добавил он.

Владимир Гурковский — доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации Центр исследований проблем публичного управления. Сейчас был научным руководителем парламентария Ильи Киви.

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Диссертация Киви

На днях нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Теперь он может получить новую научную степень. Однако принять это должно Министерство образования и науки.

Тема его диссертации — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Звание кандидата наук позволяет получать определенные доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов туда пропускали по спискам, которые согласовывал помощник Кивы.

Источник: Громадське радио

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