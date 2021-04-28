Сделаю министром образования: Кива об увольнении научного руководителя с работы

С работы уволили научного руководителя народного депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Ильи Кивы — Владимира Гурковского. Он помогал парламентарию с диссертацией по госуправлению.

Об этом сказал сам народный избранник в комментарии журналистам.

— Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу, — заявил он.

По словам Кивы, научного руководителя уволили 28 апреля.

— Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования, — добавил он.

Владимир Гурковский — доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации Центр исследований проблем публичного управления. Сейчас был научным руководителем парламентария Ильи Киви.

Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2 — hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021

Диссертация Киви

На днях нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Теперь он может получить новую научную степень. Однако принять это должно Министерство образования и науки.

Тема его диссертации — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Звание кандидата наук позволяет получать определенные доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов туда пропускали по спискам, которые согласовывал помощник Кивы.

Источник: Громадське радио