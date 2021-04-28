Зроблю міністром освіти: Кива про звільнення наукового керівника з роботи

Із роботи звільнили наукового керівника народного депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Іллі Киви – Володимира Гурковського. Він допомагав парламентарю із дисертацією з держуправління.

Про це сказав сам народний обранець в коментарі журналістам.

– Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівників, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу, – заявив він.

За словами Киви, наукового керівника звільнили 28 квітня.

– Я йому сказав, щоб він не переживав. Прийдемо до влади – зроблю міністром освіти, – додав він.

Володимир Гурковський – доктор наук з державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації Центр досліджень проблем публічного управління. Нині був науковим керівником парламентаря Іллі Киви.

Депутат Ілля Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи pic.twitter.com/FmR1KDRHp2 — hromadske (@HromadskeUA) April 28, 2021

Дисертація Киви

Днями нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тепер він може отримати нову наукову ступінь. Однак схвалити це має Міністерство освіти і науки.

Тема його дисертації – Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Звання кандидата наук дозволяє отримувати певні доплати до зарплат на державних і педагогічних посадах.

Захист проходив в державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів туди пропускали за списками, які погоджував помічник Киви.

Джерело: Громадське радіо