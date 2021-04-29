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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Россия должна свернуть агрессию против Украины: Кулеба о резолюции Европарламента

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал резолюцию Европарламента относительно России.

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В своем Twitter Кулеба приветствовал решение о принятии жестких мер в случае российского вторжения на территорию Украины.

— Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена, — заявил глава МИД.

Он также поддержал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

Резолюция Европарламента

29 апреля Европейский парламент принял жесткую резолюцию по РФ.

В случае ее вторжения, резолюция предусматривает остановку импорта российской нефти и газа в страны ЕС, отключение России от SWIFT, введение санкций против российских властей, олигархов и их семей, а также замораживание их активов.

Резолюция является скорее рекомендацией, но ее поддержало тотальное большинство европарламентариев.

Фото: УНИАН

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