Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал резолюцию Европарламента относительно России.

В своем Twitter Кулеба приветствовал решение о принятии жестких мер в случае российского вторжения на территорию Украины.

— Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена, — заявил глава МИД.

Он также поддержал призыв Европарламента ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

Саме до цих сигналів закликала Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проєкти Росатому в Європі 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2021

Резолюция Европарламента

29 апреля Европейский парламент принял жесткую резолюцию по РФ.

В случае ее вторжения, резолюция предусматривает остановку импорта российской нефти и газа в страны ЕС, отключение России от SWIFT, введение санкций против российских властей, олигархов и их семей, а также замораживание их активов.

Резолюция является скорее рекомендацией, но ее поддержало тотальное большинство европарламентариев.