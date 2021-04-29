Самый эффективный инструмент принуждения: Россия потеряла $160 млрд из-за санкций

Санкции, введенные против России за аннексию Крыма и развязывание войны на Донбассе, нанесли бюджету РФ убытки на $160 млрд.

Как рассказала замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова в одном из интервью, ограничительные меры являются самым эффективным инструментом противодействия российской агрессии.

— Транспортная, финансовая и торговая блокада помешали Кремлю интегрировать оккупированный Крым в национальную экономику, хотя они очень старались, — отметила Джапарова.

Замглавы МИД добавила, что ограничительные меры, введенные США, Канадой, Евросоюзом и другими союзниками Украины, с самого начала были направлены на прекращение российской оккупации Крыма.

Джапарова напомнила, что с территории полуострова заблокирован импорт любой продукции, введен запрет на полеты, заход в местные порты, туризм, а также экспорт продукции двойного назначения.

Чиновница отметила, что максимальный эффект от секторальных санкций проявляется спустя 8-10 лет после их введения.

По словам Джапаровой, ограничительные меры провоцируют постепенную деградацию России.

— Во всем мире постоянно развиваются технологии, к которым Россия потеряла доступ вследствие преступной политики ее руководства, — пояснила замминистра иностранных дел.

Она также добавила, что давление на Москву будет постоянно усиливаться, не только из-за агрессии Кремля в Украине, но и по причине преступной деятельности в других регионах мира.

Кроме того, при подготовке саммита Крымской платформы, запланированного на август, украинская дипломатия уделяет огромное внимание ужесточению санкционного режима в отношении РФ, резюмировала замглавы внешнеполитического ведомства.

США и Крымская платформа

29 апреля Государственный департамент США заявил о поддержке создания Крымской платформы.

По мнению американских дипломатов, участие Вашингтона в украинской инициативе ускорит деоккупацию аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, в Госдепе подтвердили свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины, включая ее прибережные воды вблизи Крыма.