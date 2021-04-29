Пасха в 2021 году приходится на 2 мая. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина украинцам уже второй год подряд приходится отказываться от пышных застолий. Но все же впереди будут выходные и, конечно, дополнительные расходы на продукты.
В 2021 году цены на продукты начали стремительно расти. Подорожало практически все. В частности, подсолнечное масло, овощи, мясо и крупы.
Чтобы собрать традиционные продукты для освящения пасхальной корзины в этом году, украинцам придется потратить почти на 300 грн больше, чем в прошлом.
Факты ICTV проанализировали средние цены на продукты в торговых сетях и выяснили, что пасхальная корзина 2021 обойдется украинцам примерно в 770 грн.
Пасхальная корзина 2021 с ценами на продукты:
- Домашняя пасха (1 кг) — 130 грн
- Яйца — 19,8 грн за 5 штук (за десяток — 39,7 грн)
- Колбаса копченая — 152 грн за 500 г (1 кг — 304 грн)
- Буженина — 140 грн за 500 г (1 кг — 280 грн)
- Сало — 26,4 грн за 200 г (1 кг — 132 грн)
- Сыр твердый — 134 грн за 500 г (1 кг — 268 грн)
- Огурцы — 17,6 грн за 250 г (1 кг — 70,5 грн)
- Бутылка кагора 750 мл — 134 грн
- Хрен 250 г — 14 грн
- Соль 200 г — 2 грн
Если сравнивать стоимость продуктов этого и прошлого года, то пасхальная корзина подорожала на 297 грн, или 62,7%.
В 2020 году, по нашим подсчетам, пасхальная корзина стоила 473 грн. Если сравнить, то больше всего выросли цены на яйца — практически в два раза. Заметно также подорожание мясных продуктов, без которых невозможно представить пасхальный стол.