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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Нафтогаз снова может подать в суд на Газпром — Витренко назвал причину

Юрий Витренко

Нафтогаз Украины рассмотрит возможность иска в международный арбитраж, чтобы перенести точки продажи газа на границу Украина-Россия.

Об этом рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

— Новый транзитный контракт позволяет обращаться в международный арбитраж, и эту возможность мы также будем рассматривать и использовать, — отметил Витренко.

Он рассказал, что ранее Газпром ссылался на невозможность продажи газа европейским компаниям по их договорам с российским монополистом на границе Украина-РФ из-за транзитного контракта, который не соответствовал законодательству ЕС. Однако после подписания нового контракта по стандартным европейским правилам в декабре 2019 года этот контраргумент отпал.

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Раньше Витренко рассказывал, что Нафтогаз не в полной мере использовал  свои юридические возможности давления на Газпром через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Перенос точек продажи газа позволит увеличить загрузку украинской ГТС и снизить цену на газ на своем рынке.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины, деятельность компании в течение 2020 года признали неудовлетворительной.

В связи с этим правительство уволило главу правления Андрея Коболева и назначило нового руководителя, им стал Юрий Витренко.

Больше новостей о смене руководства НАК Нафтогаз Украины читайте на Фактах ICTV.

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