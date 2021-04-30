Нафтогаз знову може подати в суд на Газпром – Вітренко назвав причину

Нафтогаз України розгляне можливість позову в міжнародний арбітраж, щоб перенести точки продажу газу на кордон Україна-Росія.

Про це розповів глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Новий транзитний контракт дозволяє звертатися до міжнародного арбітражу, і цю можливість ми також будемо розглядати і використовувати, – зазначив Вітренко.

Він розповів, що раніше Газпром посилався на неможливість продажу газу європейським компаніям за їх договорами з російським монополістом на кордоні Україна-РФ через транзитний контракту, який не відповідав законодавству ЄС. Однак після підписання нового контракту за стандартними європейськими правилами в грудні 2019 року цей контраргумент відпав.

Раніше Вітренко розповідав, що Нафтогаз не в повній мірі використав свої юридичні можливості тиску на Газпром через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ.

Перенесення точок продажу газу дозволить збільшити завантаження української ГТС і знизити ціну на газ на своєму ринку.

Ситуація з Нафтогазом

28 квітня Кабінет міністрів України провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України, діяльність компанії протягом 2020 року визнали незадовільною.

Через це уряд звільнив очільника правління Андрія Коболєва і призначив нового керівника, ним став Юрій Вітренко.

Більше новин про зміну керівництва НАК Нафтогаз України читайте на Фактах ICTV.