Увеличение добычи газа в Украине является одним из условий снижения цены на на газ. Поэтому компания Укргаздобыча должна больше добывать и, соответственно, больше давать этот ресурс на рынок на прозрачных и равных условиях для всех.

Такое мнение высказал новый глава компании Нафтогаз Юрий Витренко.

— Мы с руководством Укргаздобычи будем прорабатывать как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка, что и должно привести к тому, чтобы цена была понятной и приемлемой, а простым языком — ниже. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить Нафтогаз в монополизме, чтобы действовали честные правила, — объяснил он.

Еще одна инициатива, которая может способствовать снижению цен, — это диджитализация. По словам Витренко, это поможет понять, сколько люди платят за газ и обеспечить легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

Также Витренко заверил, что Украина не собирается возобновлять прямые закупки газа у России.

Цены на газ

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется, что летом поставщики снизят годовые тарифы на газ.

По его мнению, к этому компании должна подтолкнуть конкуренция. Кроме того, летом цены на газ на европейских хабах начнут уменьшаться.