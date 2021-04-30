Збільшення видобутку газу в Україні є однією з умов зниження ціни на на газ. Тому компанія Укргазвидобування повинна більше видобувати і, відповідно, більше давати цей ресурс на ринок на прозорих і рівних умовах для всіх.

Таку думку висловив новиий очільник компанії Нафтогаз Юрій Вітренко.

– Ми з керівництвом Укргазвидобування опрацьовуватимемо як можливості збільшення видобутку, так і, відповідно, розвитку ринку, що й має привести до того, щоб ціна була зрозумілою і прийнятною, а простою мовою – нижчою. Має бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити Нафтогаз у монополізмі, щоб діяли чесні правила, – пояснив він.

Ще одна ініціатива, яка може сприяти зниженню цін, – це диджиталізація. За словами Вітренка, це допоможе зрозуміти, скільки люди платять за газ і забезпечити легкий механізм адресної допомоги тим, хто її потребує.

Також Вітренко запевнив, що Україна не збирається відновлювати прямі закупівлі газу в Росії.

Ціни на газ

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що влітку постачальники знизять річні тарифи на газ.

На його думку, до цього компанії повинна підштовхнути конкуренція. Крім того, влітку ціни на газ на європейських хабах почнуть зменшуватися.